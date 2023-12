Travolta e uccisa mentre andava a scuola ad Ancona: la vittima è l'insegnante Adria Pannelli

ANCONA - Stava andando a scuola per lavorare, ma alle "Maggini" non è mai arrivata. Adria Pannelli, insegnante di sostegno è la donna travolta e uccisa stamattina da un'auto lungo la statale all'altezza di Rocca Priora. Aveva 59 anni, originaria di Castelferretti ma viveva a Rocca Priora. Il corpo è stato scoperto da una donna intorno alle 7,45. L'uomo alla guida dell'auto, una Golf bianca, un veicolo aziendale, si era allontanato dopo l'investimento per poi costituirsi nel corso della mattinata, dopo quattro ore.

Il pm di turno, Andrea Laurino, ha disposto solo l'esame esterno della salma. Non ci sarà autopsia, le cause della morte sono chiare. L'investitore, ascoltato dai carabinieri di Collemarino, è ora indagato per omicidio stradale. Avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla. L'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Falconara. La strada dove è avvenuto l'incidente è una strata statale, non comunale, non ricade quindi nelle competenze, per la sicurezza, del Comune di Falconara.

Sgomento per l'accaduto al comando dei vigili del fuoco di Ancona perché la donna deceduta era la compagna di un pompiere che lavora al distaccamento dell'aeroporto. Il vigile del fuoco era al lavoro quando gli hanno comunicato la notizia. A lui è arrivato il cordoglio di tutto il comando.