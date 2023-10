Tragedia in autostrada, a perdere la vita è Franco Politi: il camionista aveva 62 anni

BOLOGNA - Stava viaggiando a bordo del suo tir quando è rimasto vittima di una tragica carambola con altri 5 mezzi. A perdere la vita, nel pomeriggio di ieri, è Franco Politi, 62enne originario di Poggio San Marcello. L'uomo si trovava lungo l'autostrada A14, all'altezza dell'uscita di San Lazzaro, poco prima del bivio per l'A13.

Il violento incidente ha coinvolto cinque camion - con perdita di carico sulla careggiata - e un'automobile. Per Franco Politi non c'è stato niente da fare. Nell'incidente sono rimaste ferite altre due persone, un 42enne e un 52enne, soccorse dai vigili del fuoco e sanitari del 118 e trasportate all'Ospedale Maggiore per le ferite riportate. Non sono in pericolo di vita.