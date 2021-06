Schianto tra mezzi pesanti, uno va a fuoco: due morti in A14

Incidente mortale oggi pomeriggio in prossimità del cantiere autostradale sull’A14. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Grottammare tra alcuni mezzi pesanti, almeno tre, e uno ha preso fuoco. Due le vittime.

L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione Ancona. Il tratto è stato chiuso al traffico, sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Traffico in tilt e code. Cause e dinamica ancora in corso di accertamento.