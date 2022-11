Perde il controllo dello scooter e cade: privo di sensi sulla Flaminia

ANCONA – Era in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. E' successo attorno alle 18 di oggi, lungo la via Flaminia, poco dopo la stazione ferroviaria. L'uomo in sella al due ruote ha perso i sensi e non si era ancora ripreso quando una ambulanza della Croce Rossa lo ha portato in pronto soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Lo scooter avrebbe sbandato dopo aver preso un tombino ed è finito sul cordolo del marciapiede che ha fatto poi fine a terra il mezzo con l'uomo in sella. In codice rosso è stato portato a Torrette. E' stato un testimone riferire di averlo visto cadere dopo essere passato su un tombino.