Provoca l'incidente e scappa, ma la descrizione dell'auto lo incastra

OSIMO - Si allontana dopo aver fatto un incidente ma la polizia locale lo rintraccia. E’ accaduto nei giorni scorsi in via Sbrozzola. Gli agenti sono intervenuti sul luogo di un sinistro dove però era presente un solo mezzo coinvoolto poiché l’altro non si era fermato per procedere allo scambio dei dati assicurativi.

L’uomo sul posto è riuscito a dare una descrizione dell’auto agli agenti e così, grazie all’aiuto delle telecamere di sorveglianza, si è riusciti a risalire al responsabile che, messo davanti all’evidenza, ha ammesso le sue responsabilità. Il sindaco Simone Pugnaloni fa sapere che «continua il supporto della polizia locale osimana ai controlli serali in collaborazione con le altre forze di polizia sulla sicurezza del centro storico e nelle frazioni, con particolare attenzione alla sicurezza stradale delle maggiori arterie stradali cittadine, anche in funzione dell’esodo estivo. In questi primi sei mesi dell’anno sono 207 i conducenti sanzionati con il sequestro amministrativo del veicolo per circolazione senza copertura assicurativa e 533 per i veicoli che circolano senza la revisione periodica del mezzo».