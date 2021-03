La persiana si stacca e gli cade in testa: tragedia sfiorata per un 34enne

Stava passando in via Santo Stefano quando gli è piombata in testa un'anta da quasi dieci chili. Portato in codice rosso a Torrette

Salvo per miracolo il fisioterapista 34enne che ieri mattina, passando sotto un palazzo dove stavano facendo dei lavori in via Santo Stefano, è stato colpito in testa da una grossa persiana in legno pesante quasi dieci chili.

L'uomo ha riportato un profondo taglio alla testa e un trauma cranico ma, per fortuna, è fuori pericolo. Sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia le cause dell'incidente ma sembra che gli operai stessero movimentando la pesante anta, quando per una fatalità, il grosso pezzo in legno è volato da otto metri di altezza colpendo accidentalmente l'uomo che camminava lungo la via. A nulla è servito il grido degli operai per allertare l'uomo del pericolo.

Vedendo il professionista a terra sanguinante, gli addetti ai lavori hanno lanciato subito l'allarme. Il fisioterapista è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette in codice rosso. Oltre al taglio, ha riportato un trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche una Volante della polizia che ha interrogato gli operai e i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Danneggiata anche un'auto che era in sosta proprio sotto l'appartamento di via Santo Stefano. Ora gli agenti della questura sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità dell'infortunio.

