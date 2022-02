Provocano due incidenti e rifiutano l'alcol test: denunciati due uomini

ANCONA - Provoca un incidente, intervengono sul posto i carabiniri e lui si rifiuta di fare l'alcol test. Così per un 31enne alla guida della sua Skoda Octavia è scattato sabato sera il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di accertamento etilometrico. Per fortuna lo schianto, avvenuto all'altezza dello svincolo di Brecce Bianche, non ha provocato feriti.

Una situazione analoga, con esiti identici, ha avuto come protagonista una 32enne, che alla guida della propria Lancia Ypsilon ha causato un lieve sinistro stradale in via Vallemiano.

Nel corso dei servizi, i militari della Stazione di Collemarino hanno poi segnalato all'autorità amministrativa, in qualità di assuntore, un 22enne di origine nigeriana sorpreso in un parco cittadino mentre fumava una canna.