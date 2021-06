Incidente in via Sbrozzola: problemi al traffico

Un incidente in via Flaminia I ha creato forti disagi alla circolazione questa mattina. Erano circa le 7,30 quando, all'imbocco di via Sbrozzola, un autoarticolato ha tamponato un furgone di piccole dimensioni per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi del caso i carabinieri mentre la pattuglia della polizia è arrivata poco dopo per la gestione del traffico. Lo scontro, infatti, ha mandato in tilt la viabilità provocando una lunga fila di auto. Sul posto anche l'automedica che ha soccorso il conducente dl furgoncino lievemente ferito.