Tragedia in strada, perde la vita un giovane motociclista

Schianto mortale a Piane di Montegiorgio lungo la statale ex 210 Faleriense dove, intorno all’ora di pranzo, ha perso la vita un giovane centauro di appena trent’anni a causa di uno scontro con un Alfa 145. Alla base dell’impatto che ha stroncato di colpo la vita del motociclista in sella alla sua Honda, secondo le prime ricostruzioni, un errore di manovra.

Spaventosa la dinamica con l’uomo finito in mezzo alla carreggiata e la sua moto catapultata letteralmente in un campo adiacente. L’Alfa proveniente dall’altra parte della carreggiata, nel tentativo di schivarlo ha finito per travolgerlo. Immediati i soccorsi ma l’intervento dei medici, come detto, è risultato vano. Dopo circa una decina di minuti il traffico è stato riportato alla normalità.