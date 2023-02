Trattore si ribalta con due persone a bordo. Doppia eliambulanza per soccorrere i feriti

POLVERIGI - Stavano dando il concime al campo quando il trattore si è ribaltato con loro dentro. Due i feriti portati in ospedale con due eliambulanze. È accaduto attorno alle 12, in un appezzamento di terreno sotto Villa Nappi. Alla guida del mezzo agricolo c’era il proprietario dell’azienda Agricola, S.Z., 50 anni. Accanto a lui un ragazzo di 20 anni. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita ma spetterà ai medici la prognosi esatta. L’allarme è stato dato da un cittadino che avrebbe visto il mezzo capovolgersi e trascinarsi per diversi metri. Il terreno sarebbe stato molto scivoloso in quel tratto. Sul posto la polizia dell’Unione dei Comuni, i vigili del fuoco e l’ufficio del lavoro.