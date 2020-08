Porto, il muletto si ribalta e lui rimane schiacciato: operaio grave in ospedale

Stava cambiando la ruota di un muletto quando questo, ad un certo punto, si é ribaltato, schiacciandolo a terra. E’ grave un operaio di 40 anni di origini marocchine ma da anni residente nell’anconetano che oggi, intorno alle 13, è arrivato al porto dorico per sistemare il mezzo meccanico. A trasportarlo in ospedale in codice rosso un’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle, arrivata sul posto insieme all’automedica del 118.

L’incidente sul lavoro è avvenuto alla banchina numero 24, secondo una prima ricostruzione della capitaneria di porto, l’operaio 40enne era stato chiamato da una ditta esterna per sistemare la ruota del muletto per container. Mentre stava lavorando è successo qualcosa e il muletto gli è crollato addosso. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, per fortuna l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.