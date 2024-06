Choc in una cooperativa, operaio incastrato in una pressa. Per liberarlo arrivano i vigili del fuoco

JESI – L’incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 2, in una cooperativa sociale agricola di Jesi. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per liberare un operaio restato imprigionato con una mano nella morsa di un macchinario. Immediato l’arrivo della Croce Verde di Jesi, che ha prestato i primi soccorsi: presenti anche le forze dell’ordine e la polizia locale che hanno effettuato i rilievi ed i controlli del caso. L’uomo è stato portato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, con un codice di media gravità.