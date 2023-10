Cede il cestello della gru, due operai precipitano nel vuoto per 10 metri

ANCONA – Sono precipitati di sotto, da una altezza di almeno dieci metri. Incidente sul lavoro oggi pomeriggio, in via Quarnaro. Due operai stavano dentro il cestello di una gru quando questo si è rotto facendoli precipitare nel vuoto. Hanno riportato diversi traumi ma all'arrivo dei soccorritori erano coscienti. Sono stati portati in codice rosso in pronto soccorso per sospette fratture al bacino e alle gambe. Non sarebbero in pericolo di vita. I due operai, uno di 20 anni, di origine liberiana, erano con l'imbragatura. L'incidente si è verificato poco prima delle 17. Sul posto il 118, le ambulanze della Croce Rossa, Croce Gialla, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza la gru e la strada. Il braccio meccanico era in zona per dei lavori di ristrutturazione di un palazzo.

(Servizio in aggiornamento)