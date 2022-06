Un volo choc sugli scogli, ferito un ragazzo alla Grotta Azzurra: è grave

ANCONA - Si tuffa dagli scogli e fa un volo di 13 metri finendo sugli scogli: choc alla Grotta Azzurra. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il ragazzo di 17 anni. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale per un serio trauma alla schiena.

La squadra del Distaccamento Porto, intervenuta con un gommone, ha collaborato con il medico e i sanitari del 118 per stabilizzare l’infortunato e dopo averlo caricato sul natante lo ha trasportato presso la banchina del Porto di Ancona dove ad attenderlo vi era la squadra della Centrale dei vigili del fuoco e l’ambulanza che lo ha trasportato a Torrette. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Ancona. Sarebbe rimasto cosciente per tutto il tempo.