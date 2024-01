Padre e figlio minacciano i carabinieri dopo un incidente. «Ci vediamo quando non siete in divisa». Condannati

OSIMO - Lo zio ha un incidente, intervengono per difenderlo e vanno a processo per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. È successo a padre e figlio, 67 anni il primo, 40 anni l’altro, entrambi di Filottrano. Un loro parente, a bordo di una Bmw, si era schiantato contro la moto che faceva parte della scorta tecnica dei gareggianti di una gara ciclistica. La competizione si svolgeva su strada, tra Padiglione e Passatempo. Era il 16 giugno del 2019 quando avvenne l’incidente, all'incrocio che si trova tra via Montefanese e via Filottrano. Dopo lo schianto lo zio sarebbe stato aggredito con un pugno dal motociclista e gli sarebbe stato rotto anche un finestrino della vettura. Il primo ad arrivare sul posto era stato il 40enne. Ha preso le difese dello zio nell'incidente e ha sollecitato i carabinieri per i rilievi. Poi se la sarebbe presa con il motociclista. Questo atteggiamento avrebbe intralciato il lavoro dei militari che, stando alle accuse lo avrebbero più volte invitato a mettersi da parte perché erano in corso i rilievi dell’incidente.

II 40enne però li avrebbe offesi:«Chiamo il colonnello e vi faccio vedere io». I carabinieri a quel punto lo hanno identificato tramite la patente di guida. Poco dopo è arrivato il padre. Voleva che i militari restituissero il documento al figlio. «Vi denuncio, è abuso di potere, vi verrò a cercare quando non siete in divisa», avrebbe detto il 67enne. Anche lui è stato identificato. Entrambi sono stati poi denunciati. Stando alla loro versione dei fatti avrebbero solo sollecitato l’intervento per l’incidente. Il giudice Luca Zampetti oggi li ha condannati a 4 mesi solo per resistenza a pubblico ufficiale. Assolti, per insufficienza di prove, dall’accusa di interruzione di pubblico servizio. Entrambi erano difesi dall’avvocato Giuseppe Romiti.