"Suo figlio ha avuto un incidente, mi deve dare 1000 euro", raggirati due anziani con la truffa del finto avvocato

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri, le Volanti sono intervenute sia in zona Viale della Vittoria, che in via Benedetto Croce, in quanto erano state segnalate due truffe ad anziani, attuate con la modalità del falso avvocato. Il modus operandi utilizzato dai truffatori è sempre lo stesso: un uomo chiama le vittime (in questo caso una donna del 1938 ed un’altra del 1941) affermando che i loro figli sono stati coinvolti in incidenti, chiedendo danaro per pagare il risarcimento. La Polizia di Stato ha invitato i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi.

In entrambe le circostanze le vittime sono state contattate telefonicamente, hanno fornito indirizzo alla truffatrice giunta sul posto, che si è finta la segretaria dell’avvocato, consegnandole oltre 1000 euro in contanti per ciascuno episodio, insieme a monili e gioielli in oro e pietre preziose. In un caso la truffatrice è riuscita a farsi consegnare addirittura bancomat e pin, dovendo poi i familiari della parte lesa procedere anche al blocco della carta.