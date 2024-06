«Sua figlia ha avuto un incidente, servono soldi»: coppia di truffatori scoperta e denunciata

MONTEMARCIANO – La tempestiva telefonata al 112, che riferiva di una tentata truffa in corso, ha permesso alle forze dell’ordine di risalire subito ai responsabili. I Carabinieri della Stazione di Montemarciano, in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Senigallia, sono intervenuti prestando aiuto ad un 70enne del luogo, che ha raccontato come una coppia di giovani, avesse cercato di raggirarlo. L’uomo era stato contattato telefonicamente dai due ragazzi, entrambi di origini campane, che si erano poco dopo presentati in abiti civili fingendosi carabinieri, ed avevano cercato di farsi consegnare una somma di denaro a titolo di risarcimento per un presunto incidente stradale nel quale era stata coinvolta la figlia del 70enne.

I falsi Carabinieri avevano dapprima rassicurato l’uomo, tranquillizzandolo che la figlia stesse bene, per poi sollecitare la consegna dei soldi necessari per “sistemare” le cose. A fermare la truffa l’intervento dei militari che sono riusciti a rintracciare i due giovani che nel frattempo insospettiti dal fatto che il malcapitato tergiversava nell’aderire alla loro richiesta, avevano tentato di far perdere le loro tracce. Raggiunti dai militari, sono stati accompagnati in caserma e denunciati alla Procura di Ancona.