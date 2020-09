Cade sulla battigia e batte la testa, eliambulanza al Passetto: è grave

Cade sulla battigia della spiaggia e batte la testa. E’ quanto accaduto stamattina intorno alle 10 in zona Passetto ad un uomo di 63 anni di Milano, per il quale la centrale operativa del 118 ha mobilitato l’eliambulanza. Il medico dell’equipe si è vericellato nel tratto di litorale dove si trovava il ferito, poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso con un sospetto trauma cranico non commotivo.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari dell'autoambulanza e i volontari della Croce Gialla di Ancona.