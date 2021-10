Schianto all'incrocio, travolta una giovane: era in sella al proprio scooter

All’altezza dell’Arco Clementino, tra via Roma e viale Cavallotti una macchina ha urtato uno scooter guidato da una giovanissima

Paura pochi minuti fa in pieno centro a Jesi. Intorno alle 13.45, una macchina ha urtato un motorino guidato da una 17enne provocandogli, fortunatamente, solo una brutta caduta. E’ successo davanti all’Arco Clementino, tra via Roma e viale Cavallotti con l’auto che, sembrerebbe da una prima ricostruzione, stesse cercando proprio di immettersi all'interno dell'arco per raggiungere corso Matteotti.

In seguito all’impatto sono arrivati sul posto i sanitari della Croce verde e gli agenti della Polizia Municipale. La giovane, che ha riscontrato dolori soprattutto alla spalla, è stata trasportata all’ospedale con un codice verde.