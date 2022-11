Sosta selvaggia, auto fa da trampolino e si ribalta: anziano esce illeso

ANCONA - Era al volante della sua vettura quando un’auto parcheggiata male lo ha fatto finire fuori strada e ribaltare. Paura questa sera per un 77enne che è uscito illeso dal veicolo dopo un incidente da paura. L’anziano si trovava in via Santa Margherita quando all’altezza del bivio per via della Pergola si è ribaltato. Avrebbe urtato un altro veicolo fermo a lato strada scivolando poi per diversi metri. Sul posto 118, Croce Gialla e vigili del fuoco. L’anziano stava bene e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Paura tra i residenti per il botto che si è udito fino nelle case. Molti si sono precipitati in strada per prestare i primi soccorsi.