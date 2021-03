Inchiesta concorsi truccati di Medicina, indagati anche docenti di Ancona

La Procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità in alcuni concorsi della Facoltà di Medicina dell'Università fiorentina, ha chiesto la misura dell'interdizione dagli incarichi per 8 dei 30 indagati fra dirigenti sanitari, universitari e docenti indagati. Tra i destinatari delle richieste di interdizione anche il rettore dell'Ateneo, accusato associazione per delinquere, corruzione e abuso d'ufficio, e il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Risultano indagati anche docenti delle Facoltà di Medicina di Ancona e Milano, in relazione ad alcuni concorsi svolti presso quegli atenei, i cui vertici sono risultati al momento estranei ai fatti. Ieri la Guardia di finanza ha eseguito una quarantina di perquisizioni in abitazioni e uffici, compresi il Rettorato di Firenze.

Sulla richiesta di misure cautelari, avanzata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli, dovrà pronunciarsi il gip del Tribunale, Angelo Pezzuti, al termine degli interrogatori. Sotto la lente degli investigatori della Guardia di Finanza sono finiti diversi concorsi indetti tra il 2018 e il 2021. Secondo l'accusa, ci sarebbe stato un sistema organizzato per pilotare i concorsi e l'assegnazione di cattedre e incarichi alla facoltà di medicina. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, abuso d'ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità. Tra gli indagati anche l'ex direttrice dell'Aou di Careggi, il direttore generale dell'Aou Meyer, che secondo i pm avrebbe contribuito a predeterminare l'esito di tre procedure concorsuali per la nomina di altrettanti docenti associati.