MOIE - Fiamme nella villetta, due intossicati. E’ successo la scorsa notte a Moie di Maiolati Spontini. Il fuoco è divampato all’ultimo piano, mentre i proprietari stavano dormendo. Lievemente in-tossicati, i due sono stati soccorsi dal personale del 118.



L’incendio si è scatenato in mansarda per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco di Jesi che hanno domato il rogo.