Scoppia l'incendio nel box auto, evacuata la palazzina: strada chiusa

Via Tagliamento è tornata nuovamente percorribile dopo l'incendio divampato questa mattina, alle 10,15, all'interno di un garage. Sul posto i vigili del fuoco di Ancona che hanno spento le fiamme all'interno del box che si trova in una palazzina di tre piani. Le persone presenti negli appartamenti sono stati fatti evacuare in via precauzionale e rientreranno quando i pompieri saranno certi che tutto il fumo è uscito dai locali.

Sul posto anche la polizia locale impegnata a gestire il traffico cittadino. Conerobus, via Telegram, aveva informato gli utenti sul fatto che le Circolari Destra e Sinistra avrebbero subito deviazioni e ritardi di percorso. Nello specifico: "La Circolare sinistra non transita in Via Podgora e Via Tagliamento. La Circolare Destra non transita in Via Podgora, Via Tagliamento e Via Pola".