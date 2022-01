Notte di paura, incendio in appartamento: evacuato il palazzo

I Vigili del fuoco sono intervenuti nstanotte in Via Scrima ad Ancona per un incendio sviluppatosi in una stanza di un appartamento posto al piano rialzato di una palazzina. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto a spegnere le fiamme, che grazie all’utilizzo della termocamera erano state circoscritte alla sola stanza da letto. Lo stabile nel frattempo era stato evacuato a causa del denso fumo.

I vigili del fuoco hanno poi verificato l’inagibilità dell’appartamento e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.