«Tre ragazzini hanno dato fuoco ad una casa di via Posatora e sono fuggiti»

ANCONA - Incendio nel tardo pomeriggio di oggi in un casolare abbandonato di via Posatora, all'altezza dell'incrocio con via Ascoli Piceno. Il rogo è stato segnalato da alcuni residenti che raccontano di aver visto tre ragazzi fuggire dalla zona dopo aver appiccato le fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco di Ancona e la polizia con le Volanti della questura. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Gli agenti hanno poi raccolto le testimonianze dei presenti per risalire ai presunti responsabili. Non ci sono feriti.