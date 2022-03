Si addormenta con la pentola sul fuoco, principio di incendio nella notte

ANCONA - Si addormenta sul divano con la pentola della cena che prende fuoco. Paura nella notte in un appartamento di via Metauro, a Torrette.

Il fumo che usciva dall’abitazione ha spaventato una vicina che ha chiamato i soccorsi. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia e Croce Gialla di Ancona. Per l’uomo non ci sono state conseguenze e non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari.