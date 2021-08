Incendio in un appartamento, paura per quattro famiglie: scatta l'evacuazione

In Via Beniamino Gigli dalle 7.15 i mezzi dei Vigili del Fuoco stanno provvedendo a controllare un incendio scoppiato nella cucina di un appartamento. Al momento non si segnalano danni a cose e persone

Incendio in Via Gigli, ad Ancona, con i Vigili del Fuoco che dalle 7.15 si sono portati immediatamente sul posto. Le fiamme in un appartamento, scoppiatte dalla cucina, hanno costretto all'evacuazione preventiva di quattro famiglie e al momento non si segnalano danni a cose e persone.

L'intervento è ancora in corso, presenti un'autobotte e un'autoscala. Sul posto anche le forze dell'ordine

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO