Incendio nel campo a pochi passi dalle case, scatta l’allarme: vigili del fuoco sul posto

ANCONA - A fuoco un campo adiacente via della Ferrovia, a pochi metri dalle abitazioni. L’allarme è scattato intorno alle 17, sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Il fumo, visibile da notevole distanza, ha spaventato residenti e passanti. Non sono coinvolte persone, la via è per il momento aperta al traffico in entrambi i sensi di marcia.