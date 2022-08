Il microonde è acceso ma lei si addormenta: fiamme in un appartamento verso la Cittadella

ANCONA- Hanno evitato conseguenze ulteriori i Vigili del Fuoco che ieri, 30 agosto, sono stati allertati dai residenti intorno alle 16 in via Circonvallazione a causa di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento.

Una volta sul posto, i pompieri sono dovuti ricorrere ad una finestra per entrare in casa dal momento che non avevano ricevuto nessuna risposta dalla proprietaria. Solo all’interno si erano poi accorti che la stessa si era addormentata in stato confusionale. A scatenare le fiamme, che si sono propagate anche nella zona del frigorifero, è stato il forno microonde acceso con gli alimenti all’interno. Sul posto anche l’automedica del 118 e due Volanti.