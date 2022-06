Scoppia l'incendio in un campo, la colonna di fumo si vede da lontano

ANCONA - Incendio in un campo ad Angeli di Varano. L'alta colonna di fumo ha messo in allarme i residenti e immediatamente sono entrate in azione le sqaudre dei vigili del fuoco. Sul posto l'autobotte e diversi mezzi 4X4.

Stando alle prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato in un campo vicino via Varano e non dovrebbero esserci al momento persone coinvolte ma i soccorritori sono ancora al lavoro. Chiusa al traffico momentaneamente la strada.