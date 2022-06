ANCONA - Incendio nel seminterrato disabitato. E' quanto accaduto ieri sera poco prima delle 20 in via Valle Miano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona nei pressi dell'ex Mattatoio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Si indaga per capire la natura del rogo.