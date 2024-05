Incendio in un’azienda di trivelle, il piromane non era l’imprenditore concorrente: assolto

OSIMO - Il titolare aveva da poco lasciato l’azienda per tornare a casa quando dopo le 19 le fiamme avevano avvolto e distrutto due trivelle. I danni erano stati ingenti, 430mila euro. Era il 4 marzo del 2017. Un incendio doloso stando agli accertamenti di allora. A distanza di un anno c’era stato un tentativo di incendio sempre ai danni della stessa azienda, un capannone che a Passatempo progetta e realizza macchine scavatrici, la Geax. Per i due episodi era finito a processo un imprenditore osimano di 67 anni, concorrente dell’azienda danneggiata. L’accusa era di incendio e tentato incendio aggravato. Il tribunale di Ancona, la settimana scorsa, ha assolto l’imprenditore con formula piena. Non era lui il piromane. «Nella data del 9 maggio scorso - dice l’avvocato Maria Francesca Di Ciommo, difensore dell’imputato - a conclusione di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, Sauro Tonti è stato assolto con formula piena da entrambi i reati contestati. Più precisamente il Tonti è stato assolto “perché il fatto non sussiste” per il reato di tentato incendio aggravato e “per non aver commesso il fatto” per il reato di incendio aggravato, quindi, con le più ampie formule liberatorie. Finalmente, dopo sette anni di gogna mediatica e giudiziaria, sono riuscita a dimostrare la totale estraneità del Tonti rispetto agli episodi incendiari che hanno colpito la ditta Geax Srl di Osimo».

Erano state le indagini dei carabinieri e alcune accortezze utilizzate dal titolare danneggiato ad aver portato gli inquirenti ad ipotizzare le responsabilità dell’imputato. I militari avevano messo un gps in una tanica che era stata occultata in un campo vicino, prima sotto ad un carretto e poi in un canneto, quando non era andato a buon fine il secondo rogo. Seguendone poi gli spostamenti erano arrivati alla ditta concorrente ma dal processo è emerso che non c’entrava nulla.