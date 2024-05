Incendio in tribunale, suona l’allarme. Palazzo evacuato

ANCONA - Un principio di incendio ha interessato questa mattina il tribunale di corso Mazzini. A Palazzo di giustizia è suonato l’allarme, attorno alle 8.30, che ha fatto evacuare la struttura. L’attività del tribunale era appena iniziata. Tutto fuori il personale, sia i magistrati che gli impiegati e gli avvocati già presenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ma le prime fiamme erano state già spente. Non si registrano feriti. I pompieri stanno effettuando un controllo. Il principio di incendio ha interessato il quinto piano. In tribunale sono in corso dei lavori di restyling da mesi tanto che la torre A è stata interdetta al pubblico. Ci sono problemi anche per gli ascensori. Nessuno in funzione ad eccezione di quello per i magistrati.



(servizio in aggiornamento).