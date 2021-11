Incendio Torre dei Moro di Milano, i periti sono pronti ad entrare nella struttura

Entrare nella Torre dei Moro, l'edificio di 18 piani che lo scorso 29 agosto aveva preso fuoco, per fortuna senza che vi fossero feriti né morti, per valutare i danni subiti dalle abitazioni, scattare foto e elaborare stime da indicare nelle istanze di risarcimento danni. È quanto faranno nei prossimi giorni i periti assicurativi e consulenti tecnici dei condomini, venendo accompagnati dai vigili del fuoco.Nell'ambito delle indagini per capire come sia stato possibile che l'intera Torre dei Moro si sia trasformata in una torcia a causa di un incendio, alcune perquisizioni erano state effettuate negli uffici della Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, e in un'azienda di Osimo.

Ad annunciare questo prossimo step è stata la Procura di Milano, assicurando la possibilità per i periti dei residenti di accedere al palazzo distrutto dalle fiamme e al momento sotto sequestro. Nel pomeriggio di giovedì 11 novembre la pm Marina Petruzzella, che coordina le indagini con l'aggiunto Tiziana Siciliano, ha incontrato in Procura più di una ventina di legali, tra cui l'avvocato Alessandro Keller, incaricato a fine settembre dall'assemblea condominiale, i legali degli studi Fornari e Dominioni e, tra gli altri, anche gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D'Auria.