Scoppia l'incendio in lavanderia: evacuato il centro commerciale

Incendio in una lavanderia: attimi di terrore ieri pomeriggio a Tolentino. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 18 circa in un centro commerciale in via Sandro Pertini.

La squadra di Macerata è intervenuta con quattro automezzi e dieci uomini che hanno spento le fiamme ed evacuato il centro commerciale a causa dell’intenso fumo che si era creato in quel momento. Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Per precauzione ieri sera è stata predisposta la chiusura del parco commerciale. Sul posto anche carabinieri e polizia.