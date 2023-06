Incendio nel gazebo, terrazzo divorato dalle fiamme: paura per una famiglia in pena notte

ANCONA - Incendio nella notte tra giovedì e venerdì lungo la Flaminia. A prendere fuoco, intorno alle 4 e per cause ancora in corso di accertamento, è stato il gazebo esterno di un'abitazione nei pressi della stazione ferroviaria di Torrette. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il nucleo familiare, composto da 4 persone, proprietario dell'abitazione.