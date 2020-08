Incendio in un campo, le fiamme rischiano di arrivare fino ai binari del treno

OSIMO - I pompieri sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, ad Osimo lungo la SS.16 Via Adriatica, per spegnere un incendio. Le fiamme si sono sviluppate nei campi adiacenti alla linea ferroviaria che va dalla zona di San Rocchetto in direzione Osimo Stazione verso Villa Musone. Sul posto quattro squadre dei vigili del Fuoco con 4 autobotti e due mezzi 4x4. Per tutta la durata dell'intervento è stato sospeso il transito dei treni per dar modo alle squadre di operare in sicurezza.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO