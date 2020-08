Sterpaglie a fuoco, vasto incendio in un campo: sfiorata la linea ferroviaria

I vigili del fuoco sono impegnati dalle 16 tra i Comuni di Serra San Quirico e Mergo per un incendio di sterpaglie. La squadra di Fabriano in collaborazione con la quella Aic (Antincendio Boschivo), come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi, è intervenuta con due autobotti e due mezzi 4x4.

I pompieri stanno bonificando l'area interessata dall'incendio adiacente alla linea ferroviaria. Al momento sono interessati circa 1000 mq di superficie.