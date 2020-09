Incendio, tir a fuoco sulla Statale 76: riprende la circolazione ma ci sono rallentamenti

Incendio sulla Strada Statale 76 all'altezza di Fabriano dove, intorno alle 16, sono intervenuti i vigili del fuoco per la motrice di un autoarticolato a fuoco. I pompieri, sul posto con due autobotti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Per fortuna il camionista ne è uscito illeso, ma la strada è rimasta chiusa al traffico fino a pochi minuti fa.

Solo verso le 17,40 è stata ripristinata la circolazione in direzione Ancona, dopo il blocco del traffico. Al momento si passa sulla sola corsia di sorpasso e si registrano rallentamenti. Sul posto anche le Forze dell’Ordine e il personale Anas.

