Incendio nella notte in una ditta, le fiamme distruggono 3 camion: danni per 100mila euro

Prima l’esplosione e poi la colonna di fumo nero che si alza in cielo. Incendio in una ditta di calcestruzzi a Falconara, dove sono andati a fuoco 3 camion. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino nel parcheggio di una azienda che si trova in via Fiume. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, hanno trovato le fiamme che divoravano due camion betoniere ed un autocarro pompa per calcestruzzo. I pompieri hanno spento le fiamme con due autobotti e messo in sicurezza la zona.

Ora i carabinieri, guidati dal comandante Michele Ognissanti, indagano sull’origine dell’incendio e al momento non si esclude l’ipotesi dolosa. Lo scoppio, avvertito anche da una pattuglia di carabinieri che si trovava a Castelferretti, sarebbe stato causato dall’esplosione degli pneumatici dei mezzi distrutti. Per fortuna nessun ferito o intossicato, ma si stima un danno complessivo di circa 100mila euro tenuto conto dei mezzi e del loro stato d’uso.