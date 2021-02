Paura nella notte, le fiamme invadono la soffitta: residenti evacuati

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'intera area. Un residente è stato trasportato in ospedale

JESI - Un incendio è divampato nella notte tra venerdì e sabato all'interno di un appartamento di via Piandelmedico. Le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate nella soffitta di una palazzina di 4 piani.

Sul posto i vigili del fuoco di Jesi che, con l'ausilio dell'autoscala dalla sede di Ancona, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Tutti i residenti sono stati fatti evacuare e per uno di loro è stato necessario il trasporto in ospedale per alcuni controlli. Per fortuna non ci sono feriti gravi e la situazione è tornata dopo alcune ore alla normalità.