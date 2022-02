A fuoco il silos di polvere metallica: vigili del fuoco in azione

Osimo - Un incendio in un silos di polvere metallica si è sviluppato oggi pomerigigio. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12, 30 circa ad Osimo in frazione Padiglione per l’incendio di un silos di polvere metallica di una ditta.

Sul posto la squadra di Osimo con due autobotti, con in supporto personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala, ha spento le fiamme, monitorato la temperatura con la termocamera e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.