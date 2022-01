Colonna di fumo, poi l'allarme: le fiamme divorano l'ex discoteca Shalimar

Il mondo delle discoteche marchigiane perde un pezzo importante. Le fiamme hanno devastato la struttura della ex discoteca Shalimar sulle colline tra l'autostrada A14 e la frazione di Scapezzano di Senigallia. Il rogo si è sviluppato il pomeriggio del 29 gennaio.

L'allarme è scattato intorno alle 16, quando da via Berardinelli alcune persone hanno notato la densa colonna di fumo nero e poi le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Senigallia, ma anche quelli da Arcevia e dal comando provinciale di Ancona, con sei mezzi per domare il violento rogo. Sono arrivati anche la polizia, i carabinieri e la polizia locale. Per fortuna non si sono registrati feriti né intossicati, anche se ci sono stati disagi per i pochi residenti della zona collinare a causa del fumo.

L'incendio, poi domato, ha causato ingenti danni ai locali di quella che fino a una decina di anni fa fu un'importante discoteca rinomata in tutta Italia e attiva fin dagli anni '60 grazie ai suoi 3.670 metri quadri di superficie, con tanto di piscina e piste da ballo all'aperto e vista sul mare. Lo Shalimar Club, chiuso da tempo, era poi finito all'asta più volte, ma sempre senza acquirenti, scendendo dagli oltre 5 milioni del prezzo iniziale a circa un milione di euro del prossimo procedimento che si sarebbe dovuto tenere a marzo 2022. Sono in corso le indagini per capire la natura del rogo.