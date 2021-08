Vasto incendio in un campo: i vigili del fuoco domano le fiamme

Un vasto incendio si è sviluppato a Senigallia, in via Cellini, nelle prime ore della sera. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 21. Sul posto anche le squadre di Ancona in soccorso con le autobotti, i colleghi di Arcevia e degli ulteriori distaccamenti provinciali. Sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica della zona bruciata.

Le fiamme sono divampate in un campo particolarmente secco e sospinte dal forte vento hanno creato vere e proprie colonne di fuoco visibili in gran parte della città. Le cause del rogo sono ancora da accertare mentre sul posto sono accorsi i volontari della protezione civile e le forze dell'ordine. La complanare nord non è transitabile mentre l'area intorno a via Cellini è stata chiusa al traffico. "Per precauzione - ha comunicato il comune di Senigallia - i cittadini residenti in via Cellini, via Pierelli e via Umberto Giordano sono invitati a tenere le finestre chiuse".