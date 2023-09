Fumo dalle finestre, scoppia un incendio all’ex Ipsia. Chiusa la strada

ANCONA - Hanno visto uscire tanto fumo dalle finestre che si è riversato in strada e hanno chiamato i vigili del fuoco. Incendio all’ex Ipsia di via Curtatone. Le fiamme sono divampate prima delle 13. Erano in corso le operazioni di sgombero dell’immobile, abbandonato da anni e spesso usato da senza fissa dimora e balordi. Una ditta stava tagliando il macchinario di un impianto di depurazione dell’aria quando una scintilla ha innescato le fiamme. In pochi minuti l’immobile si è riempito di fumo. Illeso gli operai che si trovavano all’interno. La via è stata chiusa per permettere ai pompieri di spegnere le fiamme e portare fuori il depuratore.