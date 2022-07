Scooter in fiamme nella notte accanto al negozio, ipotesi atto vandalico

FABRIANO - Scooter in fiamme in via Brodolini, ci potrebbe essere la mano dell'uomo. La notte scorsa, poco dopo le 3, le fiamme hanno divorato il motorino parcheggiato nei pressi di una vetrina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

Cause ancora da ricostruire, ma è aperta l'ipotesi dolosa. Non si esclude, infatti, l'ipotesi dell'atto vandalico come quella di una ritorsione.