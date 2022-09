SASSOFERRATO - I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 13:30 circa a Sassoferrato per l’incendio di un macchinario all’interno di una ditta di produzione carta. Sul posto si sono recate le squadre di Fabriano, Arcevia e Jesi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le apparecchiature coinvolte.