All'improvviso fumo e fiamme: scoppia un incendio nell'appartamento

OSIMO - Paura ieri pomeriggio verso le 19 in un appartamento a San Biagio di Osimo. All’improvviso si è sviluppato un incendio al primo piano di una palazzina.

Sono accora da accertare le cause dell'incendio anche se sembrerebbe essere un blackout di qualche elettrodomestico la ragione del rogo. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’appartamento. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.