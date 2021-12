Incendio al porto, il fuoco divora una roulotte: paura per due persone

ANCONA - Roulotte a fuoco, le due persone all’interno hanno fatto in tempo a uscire. Spavento poco prima di mezzanotte al parcheggio del Mandracchio, davanti alla sede dell’Istituto Risorse Biologiche. Le fiamme hanno letteralmente polverizzato il veicolo. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito o intossicato.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno fatto in tempo a mettere in sicurezza una bombola del gas. Al Mandracchio è intervenuta anche la Capitaneria di Porto. Ancora da ricostruire le cause del rogo. Secondo una prima ricostruzione i due che erano nella roulotte, una coppia francese, ha visto le fiamme all’esterno per poi riuscire in extremis a uscire e mettersi in salvo.