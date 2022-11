Danno fuoco al ristorante mentre ai piani superiori dormono persone: coppia nei guai

SIROLO - Vandalizzano un’auto poi danno fuoco a una parte del ristorante Terrazzamare di Sirolo. Individuati dai carabinieri di Numana, una coppia è finita nei guai: arrestato lui e obbligo di dimora per lei. Tutto è accaduto la notte del 18 settembre per motivi in corso di ricostruzione. L’indagine ha portato a un uomo e una donna, rispettivamente di 39 e 33 anni, rintracciati nel maceratese. Secondo quanto ricostruito, verso le 2:30 circa, i due hanno prima vandalizzato una Range Rover con una mazza da fabbro sfondando il lunotto posteriore, i vetri delle portiere e il portellone posteriore. Poi, mentre lei faceva da palo, l’uomo è entrato nel ristorante spaccando una porta finestra. Ha cosparso di liquido infiammabile i tavoli in legno accatastati addosso a una finestra per poi appiccare il fuoco.

Il dilagare delle fiamme è stato ostacolato dal materiale ignifugo. Poteva comunque finire in tragedia, perché ai piani superiori c'erano delle persone: oltre all'abitazione dei familiari della vittima, si trovano anche le camere del B&b . L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, alla donna è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia. Risponderanno di concorso in danneggiamento aggravato e tentato incendio.